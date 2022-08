“Is dit de lafste manier om het uit te maken?” Treinreiziger hard aangepakt na beelden van zijn hand

Emma Chow reageerde stomverbaasd toen ze deze treinreiziger dinsdag opmerkte in Sydney. Op de linkerhand van de man kon ze zowaar “stuur break-up e-mail” lezen. Voor de vrouw was het meteen duidelijk dat de man van plan was om zijn relatie te verbreken via mail. “Is dit de lafste manier om het uit te maken?”, schreef ze bij haar video die viraal ging op Tiktok.