F1-fans kunnen een stukje van Spa-Francorchamps kopen

Het circuit van Spa-Francorchamps onderging de voorbije maanden een grondige verbouwing. Onder andere de befaamde Eau Rouge/Raidillon werd aangepast. Die verbouwing vormde ook de inspiratie om een uniek geschenk voor fans van Spa-Francorchamps te creëren.

Fans van het legendarische circuit van Spa-Francorchamps kunnen immers een stukje van het circuit kopen. Niet zomaar een stukje maar een stukje van Eau Rouge/Raidillon.

Het betreft een decoratief stuk dat gemaakt werd door het bedrijf uit Malmedy dat ook de trofee voor de GP van België 2022 heeft ontworpen. Het bevat een stukje asfalt van Eau Rouge/Raidillon van voor het aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag die dit voorjaar werd aangebracht.

Als fan kan je dus een stukje van de mythische bocht in huis halen. ‘Het stukje geschiedenis’ zoals Spa-Francorchamps het noemt is in de webshop van het circuit voor 45 euro te koop. Daarnaast zullen de fans tijdens de GP van België ook in de Fanzone en bij Les Combes het aandenken kunnen kopen.

