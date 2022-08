Deze wedstrijden mag u dit weekend niet missen: Philippe Clement ziet sterren, Cyriel Dessers op zoek naar eerste goal

1. Londense derby tussen twee ploegen in vorm

Een Londense derby tussen twee ploegen in vorm. Fulham verloor nog niet sinds zijn comeback in de Premier League en snoepte op de openingsspeeldag zelfs Liverpool twee puten af. Arsenal begon de competitie dan weer met negen op negen. De laatste keer dat dat gebeurde, eindigden de Gunners het seizoen ook ongeslagen. Met Albert Sambi Lokonga en Andreas Pereira kunnen er straks twee (halve) Belgen in actie komen.

Zaterdag 18.30 uur: Arsenal-Fulham

© AFP

2. Dendert pletwals Bayern voort?

In Duitsland staat er zaterdag een wedstrijd tussen de nummers één en twee op het programma: Bayern München tegen Borussia Mönchengladbach. Spektakel lijkt nu al gegarandeerd: de ploeg van Julian Nagelsmann scoorde in zijn eerste drie wedstrijden al vijftien (!) keer en incasseerde amper één goal. Kan Mönchengladbach Bayern wél iets in de weg leggen?

Zaterdag 18.30 uur: Bayern München-Borussia Mönchengladbach

3. Dybala keert terug naar het oude nest

Een topper tussen twee traditieclubs in de Serie A: da’s altijd iets om naar uit te kijken. Zaterdag krijgt Juventus-AS Roma overigens nog wat extra peper en zout. Paulo Dybala neemt het voor het eerst op tegen zijn ex-club nadat hij Turijn deze zomer transfervrij heeft verlaten voor de Italiaanse hoofdstad.

Zaterdag 18.30 uur: Juventus-AS Roma

© ISOPIX

4. Dessers gaat thuis op zoek naar zijn eerste goal

Nog in Italië mag Cyriel Dessers zich in zijn eerste thuiswedstrijd opmaken voor een kennismaking met het Stadio Giovanni Zini. Vorige week tegen AS Roma (1-0) kwam de Limburger dicht bij zijn eerste goal in de Serie A. Is het dit weekend wel prijs?

Zaterdag 18.30 uur: Cremonese-Torino

5. Philippe Clement ziet sterren

Het lekkerste krijgt u dit weekend als laatste, want in de Ligue 1 staat zondagavond een onvervalste topper op het programma. Philippe Clement mag met Monaco op bezoek in Parijs. Het sterrenensemble van PSG pakte negen op negen en scoorde al zeventien keer in drie wedstrijden. Monaco heeft daarentegen iets goed te maken na een Champions League-uitschakeling en een schamele vier op negen. Clement weet wat hem te doen staat.

Zondag 20.45 uur: Paris Saint-Germain-AS Monaco