As van Star Trek-actrice Nichelle Nichols gaat de ruimte in

De as van de legendarische Star trek-actrice Nichello Nichols gaat de ruimte in. Tegen het einde van dit jaar gebeurt dat, meldt nieuwssite Universe today.

Nichelle Nichols overleed eind juli op 89-jarige leeftijd. De Amerikaanse was vooral bekend als actrice in Star trek, maar werkte daarnaast ook jarenlang voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Toch ging haar grote droom - zelf de ruimte ingaan - nooit in vervulling.

Tot nu. De as en wat DNA-materiaal van Nichols gaat eind dit jaar de ruimte in. Als voorbereiding op de vlucht naar de maan gaat een raket dan de lucht in, met de resten van Nichols aan boord. Ze zal dan vrijgelaten worden in de ruimte.