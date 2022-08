Heel Europa keek met grote ogen naar machtsvertoon van Remco Evenepoel in de Vuelta: “Hij was verkleed als Eddy Merckx”

Remco Evenepoel reed zich dan wel in de leiderstrui, hij bleef na afloop van de zesde rit van de Ronde van Spanje met de voetjes op de grond. “De Vuelta is nog lang”, zei de renner van Quick-Step Alpha Vinyl. Maar de toon is gezet en zijn machtsvertoon op de Pico Jano ging niet onopgemerkt voorbij.

Evenepoel telt momenteel 28 seconden voorsprong op Enric Mas, de enige favoriet voor de eindzege die hem kon volgen. Primoz Roglic volgt op meer dan één minuut, net als onder anderen Juan Ayuso en Simon Yates. De eerste stap richting Vuelta-triomf is gezet en overal in Europa werd er met grote ogen gekeken naar de uithaal van die jonge Belg.

Het Algemeen Dagblad: “In Vlaanderen stijgt de Vueltakoorts”

“De regen klettert op zijn lijf. Door de dichte mist kan hij nauwelijks voor zich uit kijken. Maar Remco Evenepoel dendert stoïcijns door. Hij kijkt niet om. Dat Enric Mas, de enige klassementsrenner die hem kan volgen, gekke bekken van de pijn trekt, ontgaat de Belgische hoop op wielen. Eenmaal binnen boven op Pico Jano doet Evenepoel snel een handdoek om zijn nek en een droog jasje om zijn bovenlijf. En daarna: de rode trui aan. Zijn eerste leiderstrui in een grote ronde. In Vlaanderen stijgt de Vueltakoorts. Remco Evenepoel is een soort halfgod daar. Al jaren gehyped als het nieuwste wielerfenomeen. Een renner met ongekende kwaliteiten die als tiener tussen de profs al akelige solo’s uit zijn dijen schudde. Hij heeft op zijn 22ste al een erelijst waar je u tegen zegt. Twee keer de Clásica San Sebastián. De laatste keer vorige maand. Eerder dit jaar won hij, uiteraard na een solo, ook wielermonument Luik-Bastenaken-Luik.”

“Voor uw begrip: de kranten in België staan al dagen vol over ‘Remco’. Elk kuchje is nieuws, elke quote een kop. Zo gaat dat eigenlijk al jaren. Evenepoel moet en zal de eerste Belg zijn die na Johan De Muynck, de Giro van 1978, een grote ronde wint. Tot het extreme af soms. Evenepoel rijdt niet alleen tegen zijn concurrenten, hij sleept elke dag al die verwachtingen mee. Een uitgesproken jongen die door zijn prikkelende uitspraken niet alleen supporters heeft. Maar tijdens de eerste echte test van de toprenners in deze Vuelta zet hij de toon. Ook Roglic kon Evenepoel niet bijhouden. Voor de eerste echte conclusies duurt de Vuelta simpelweg nog te lang en komt er nog veel te veel aan. Maar duidelijk is wel: de eerste rechtse directe komt van Evenepoel.”

© De Volkskrant

De Volkskrant: “Evenepoel weet wel raad met onbekend terrein in de Vuelta”

“Remco Evenepoel wist niets van de slotklim in de zesde etappe van de Vuelta, de Pico del Jano. Onbekendheid met het terrein is voor de 22-jarige Belg geen reden om het dan maar niet te proberen. Aan branie en lef heeft de van het talent bulkende ket uit Schepdaal in het Pajottenland geen gebrek. Waar veel klassementsrenners in etappes met aankomsten bergop tot op het laatst wachten om tijdwinst te sprokkelen, trok de troef van Quick-Step Alpha Vinyl donderdag met nog zo’n acht van de twaalf kilometer te gaan onbevreesd ten aanval. Het loonde. Dat zijn ploeg al op de voorlaatste klim, de Collada de Brenes, met onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe aan kop van het peloton begon te sleuren, weerspiegelde toch wel ambitie. Op de Pico del Jano was het van de favorieten eerst de Brit Simon Yates die probeerde weg te rijden naar de restanten van een kopgroep van tien renners, maar daarna begon Evenepoel de tegenstand de adem af te snijden.”

“Hoewel hij vorig jaar al de Giro d’Italia reed, beschouwt Evenepoel deze Vuelta als zijn eerste echte grote ronde. Zijn optreden in Italië liep uit op een deceptie. Hij gaf op na de 17de etappe. Na zijn dramatische val in een ravijn in de Ronde van Lombardije in 2020, waarbij hij zijn bekken brak, bleek hij onvoldoende voorbereid. Niettemin bestaan er sindsdien twijfels of hij een wedstrijd van drie weken wel aankan. De hardnekkige mist op de Pico del Jano ten spijt, voor Evenepoel is er donderdag wel iets opgeklaard.”

L’Equipe: “Evenepoel jaagt de favorieten en wolken weg in de Vuelta”

“In de niet ophoudende regen zorgde de Belg Remco Evenepoel in de eerste bergetappe voor sensatie door de grote favorieten, waaronder zijn grote rivaal Primoz Roglic, te domineren en de leiderstrui te pakken. De rit in Cantabrië maakte zijn beloften waar, en nog veel meer. Evenepoel reed ontketend in de dichte mist op de slotklim. Hij kon de etappe dan wel niet winnen, de Belg stuurde een serieuze waarschuwing naar alle grote favorieten in het peloton.”

“Evenepoel is niet naar Spanje gekomen om er een figurant te spelen. Sinds het begin van het seizoen heeft hij van de Spaanse rittenkoers zijn grote doel gemaakt. En nu, aan het einde van de zesde etappe, loopt Evenepoel al rond met de rode trui om zijn schouders. Hij is begonnen met alles op te kuisen. De versnelling van de Belg van Quick Step op de slotklim bleek niet te stoppen. Alleen de Spanjaard Enric Mas slaagde er uiteindelijk in om in zijn wiel te blijven, maar zonder ooit de mogelijkheid te hebben hem de minste weerstand te bieden tijdens de laatste acht kilometer. Ook Primoz Roglic toonde dat hij grenzen heeft, en hij was niet de enige die naar adem snakte tijdens de inspanning van Evenepoel. Ook Pavel Sivakov, Simon Yates, Tao Geoghegan Hart, Jai Hindley, Ben O’Connor en Carlos Rodriguez lieten zien dat ze het niet aankonden.”

© BELGA

SPORT: “Evenepoel verkleed als Merckx”

“Wat een vertoning van het Belgische idool, die nog steeds slechts 22 jaar oud is. Enkel Enric Mas kon hem volgen terwijl Primoz Roglic in de eerste bergrit meer dan een minuut verloor. Laten we niet vergeten dat in de Giro van 1968 een magere Vlaamse jongen genaamd Eddy Merckx het hele peloton verraste om de geschiedenis in te gaan als de beste renner aller tijden. En België zoekt al bijna 50 jaar naar een vervanger voor El Caníbal. Ze hebben een wildebras, die uniek is en spektakel brengt, genaamd Wout van Aert , maar hij zal de Tour nooit winnen omdat het niet in zijn karakter ligt om 21 dagen lang kalm te blijven. Remco Evenepoel, dat is een andere zaak. Hij is de jongen die de ster van Anderlecht zou gaan worden, tot hij op een dag de beslissing nam om de bal te verwisselen voor de fiets.”

“Hij is een fenomeen en is even goed of beter, hoewel vergelijkingen altijd lastig zijn, dan Tadej Pogacar . En hij is vooral de renner waar België in gelooft als de wielerreïncarnatie van de grote Merckx. Sinds donderdag is hij de leider van de Vuelta nadat hij de wedstrijd op zijn kop zette in een etappe om nooit te vergeten. Evenepoel zette de turbomotor aan om de 51 Belgische journalisten in de Vuelta enthousiast te maken, in de overtuiging dat wat ze in Cantabrië zagen de eerste stap was op weg naar het winnen van de koers, op weg om volgend jaar de Tour te rijden als favoriet. Evenepoel had zelfs een wereldkampioen, Julian Alaphilippe , in dienst en bracht Roglic in de problemen zoals niemand dat de voorbije drie jaar kon in de Ronde van Spanje. ooit eerder had gedaan in zijn drie voorgaande jaren van glorie in de Spaanse ronde. Het is nu alleen nog afwachten wat Evenepoel gaat doen als er meerdere beklimmingen in een etappe zitten.”

ABC: “Evenepoel valt de kracht van Roglic aan”

“Remco Evenepoel viel aan en nam de leiding na een barbaarse etappe op de Pico Jano. Primoz Roglic overleefde, maar kon de Belgische sluipschutter niet volgen. Het Belgisch wonderkind van de nieuwe generatie wacht nooit op het einde om zich te tonen. Roglic kwam pas een minuut later binnen, onverwacht, terwijl de Spanjaarden Enric Mas en Juan Ayuso zich lieten zien.”

“Zelfs wereldkampioen Julian Alaphilippe werkte zich in het zweet voor Evenepoel, het fenomeen van 22 met al 33 overwinningen op zijn palmares. En niet zomaar zeges, wel nummertjes om U tegen te zeggen. Evenepoel speculeert niet, hij koerst niet met een rekenmachine. Hij is een soort offroad-versie van Pogacar. Hij houdt niet van remmen, maar van duwen. Aanvallen in plaats van afwachten. Evenepoel maakt deel uit van een team dat alles kan, maar nog nooit kon presteren in een grote ronde. Evenepoel lijkt voorbestemd om die trend te doorbreken. Met zijn aanval op de Pico Jano zette hij de Vuelta op z’n kop.”

© Getty Images

El Pais: “Val van reuzen op de Pico Jano”

“Zittend in het zadel, met een gezicht dat de inspanning probeerde te verbergen, hard trappend en een stevig ritme, tekende Remco Evenepoel voor speciaal podium. Een dag van afzien waarbij hij een val der reuzen veroorzaakte. Voor de Vuelta begon speelde de Belg nog een kat en muisspel. Hij zou gaan voor ritzeges, niet meteen voor het eindklassement. Tot hij, op uitzondering van Enric Mas, alle favorieten donderdag uit het wiel reed. Het was een schouwspel, het schouwspel van Remco. Hij zette zijn motor aan in de stijl van Miguel Indurain, vanuit het zadel, en pakte stap voor stap voorsprong op de grote favorieten.”