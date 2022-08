Waarom Elton John absoluut duet met Britney Spears wilde: “Ze was gebroken. Ik ben dat ook geweest, en het is verschrikkelijk”

De langverwachte nieuwe single van Elton John, een duet met niemand minder dan Britney Spears, is vrijdag uitgekomen. Waarom hij voor Hold me closer met de Amerikaanse zangeres samenwerkte, legt hij uit in een interview met The guardian. “Britney was gebroken. Dat is vreselijk.”

“Ze heeft fantastisch gezongen tijdens de opnames”, zegt John over zijn samenwerking met Spears. In minder dan twee uur tijd hadden de twee hun ideeën uitgewerkt en was alle zang opgenomen. “Iedereen dacht dat ze niet meer kon zingen, maar ik dacht: als ze dat zo goed kon toen ze begon, moet ze dat nu nog kunnen. En ze deed het, ik was zo enthousiast.”

Het is de bedoeling van John om elk jaar een single uit te brengen zoals Hold me closer, dat eigenlijk een remix is van zijn klassieker Tiny dancer met enkele nieuwe zanglijnen erin. “Mijn echtgenoot stelde voor dat met Britney te doen. Ik was meteen enthousiast. Ze had zo lang niets meer gedaan. En het was zo lang geleden dat we elkaar nog gezien hadden.”

Hij heeft het in het interview uitvoerig over de gedrevenheid van Spears, haar zangtalent en hoe fijn hij de samenwerking vond en zegt zielsgelukkig te zijn dat ze samengewerkt hebben. “Britney was gebroken Ik ben zelf ook gebroken geweest toen ik nuchter werd. Ik maakte toen een vreselijke tijd door. Het is vreselijk. Gelukkig ben ik nu veel beter, en heb ik de luxe dat ik anderen kan adviseren en helpen.”