Zelenski: “Nucleaire ramp in Zaporizja ternauwernood kunnen voorkomen”

Een hoogspanningskabel die de grootste kerncentrale van Europa van elektriciteit voorziet, werd donderdag door onbekende oorzaak zeker twee keer afgekoppeld. De Russische autoriteiten meldden dat dit was gebeurd in reactie op een brand in de buurt. De nucleaire waakhond van de VN (IAEA) kon geen mededelingen doen over de oorzaak.

“Als de dieselgeneratoren niet waren ingeschakeld en het personeel van de centrale niet had gereageerd op de stroomuitval, dan hadden we nu al te maken gehad met de gevolgen van een kernramp”, aldus Zelenski in zijn dagelijkse toespraak. De Oekraïense president eist dat medewerkers van toezichthouder IAEA snel toegang tot de kerncentrale krijgen “voordat er geen weg terug meer is”.

De kerncentrale van Zaporizja, ten noordwesten van Melitopol, is sinds maart in handen van Rusland en wordt volgens het Russische defensieministerie vaak onder vuur genomen door Oekraïense milities of het Oekraïense leger. Oekraïne op zijn beurt verwijt de Russen beschietingen. Internationale organisaties dringen erop aan het complex vrij te maken van militairen om het gevaar van een kernramp te verkleinen.