Niet koelen onder 27 graden en lichten uit na 22 uur: Spaans plan om energie te besparen goedgekeurd door parlement

De regering had moeite om steun te vinden voor de “dringende maatregelen” die nodig zijn in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis. De openbare omroep RTVE meldde dat ze compromissen sloot met een aantal kleinere regionale partijen in aanloop naar de stemming, zodat de maatregelen in de toekomst nog kunnen gewijzigd worden.

Het plan voor meer efficiënt gebruik en opslag van energie werd meer dan twee weken geleden met een Koninklijk Besluit ingevoerd, maar moest nog door het parlement worden bekrachtigd om geldig te blijven.

Parlementsleden van de conservatieve, liberale en rechtse oppositie partijen in het Congres van Afgevaardigden stemden tegen de voorstellen, ondanks de compromissen die de regering van Pedro Sanchez had gesloten.

Noodplan

Met het besparingspakket en andere maatregelen die in september moeten worden genomen, moet Spanje voldoen aan het noodplan van de Europese Unie. Madrid was oorspronkelijk tegen het plan, maar stemde ermee in na compromissen van de kant van de EU.

Volgens het plan moet Spanje zijn gasverbruik met 7 tot 8 procent verminderen, terwijl de meeste EU-lidstaten worden opgeroepen om 15 procent te besparen.

Sinds 10 augustus is het in alle openbare ruimtes, zoals winkelcentra, bioscopen, kantoren, winkels, hotels, treinstations en luchthavens, verboden de airconditioning te gebruiken bij temperaturen onder 27 graden. Bedrijven waar medewerkers handenarbeid moeten verrichten, waaronder bars en restaurants, mogen afkoelen tot 25 graden. Naast tal van andere maatregelen moet de verlichting van kantoren, winkels en verschillende monumenten in het hele land vanaf 22 uur worden uitgeschakeld als de ruimte niet wordt gebruikt.