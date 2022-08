Zorgen om schoolfactuur: grootouders steken handje toe om studie van kleinzoon Jelle te financieren

Een op de drie ouders maakt zich zorgen over de schoolfacturen die binnenkort in de bus belanden. Dat blijkt uit een bevraging eind vorig schooljaar bij 833 ouders door de ouderkoepel van het katholiek onderwijs. 20 procent zegt dat ze zich voordien nooit zorgen maakten, bij 13 procent is dat wel het geval. Hoe groot die zorgen zijn, vertellen drie gezinnen die een inkijk geven in hun facturen voor 1 september.