Rusland verbrandt dagelijks voor miljoenen euro’s aan gas

In Europa pieken de energieprijzen, maar Rusland verbrandt momenteel grote hoeveelheden gas. Dat bericht de Britse omroep BBC vrijdag, op basis van een analyse van onderzoeksbureau Rystad Energy. De Britse omroep citeert experts die zeggen dat het gas bestemd was geweest voor Duitsland.

De eerste meldingen van het zogenoemde affakkelen kwamen van Finse burgers net over de grens, die een grote vlam spotten aan de horizon eerder deze zomer, meldt de BBC. Volgens experts die de BBC opvoert, gaat er iedere dag naar schatting 10 miljoen euro in vlammen op. De BBC schrijft dat wetenschappers bezorgd zijn over de grote hoeveelheid CO2 die op die manier in de atmosfeer terechtkomt en die het afsmelten van noordpoolijs kan verergeren.

LEES OOK. Opnieuw recordprijzen voor Europees gas

De Britse omroep schrijft dat het affakkelen gebeurt in een fabriek in Portovaya, ten noordwesten van Sint-Petersburg. Dat is dichtbij de plaats waar de Nordstream 1-pijpleiding ontspringt, die Duitsland bevoorraadt. Sinds midden juli wordt de gastoevoer via die weg beperkt, wat volgens Rusland gebeurt om technische redenen.

Omvang

De BBC wijst er nog op dat affakkelen normaal is in dergelijke fabrieken. Maar het is vooral de omvang die experts verbaast. Mark Davis, CEO van Capterio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in oplossingen voor affakkelen, zegt dat het waarschijnlijk met opzet gebeurt, om operationele redenen. “Operatoren deinzen er dikwijls voor terug om fabrieken te sluiten omdat ze bang zijn dat het technisch moeilijk of duur zal zijn om herop te starten, wat hier het geval is.”

Naast de CO2-uitstoot leidt het affakkelen tot de uitstoot van roet. Komt dat roet meer noordelijk terecht, op sneeuw en ijs, dan versnelt ook dat het smelten, zegt professor Matthew Johnson van de Carleton University in Canada.