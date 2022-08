Lange zoektocht van Tatiana (23) is voorbij: op 1 september wordt ze eindelijk juf

Tatiana is helemaal klaar voor haar nieuwe job in school Sint-Eduardus, ze heeft zelfs een rugzak met ‘juf’ op gekocht. — © Jan Van der Perre

De zoektocht van Tatiana Hermans (23) uit Stabroek naar een job als kleuterjuf komt tot een einde. Zij mag op 1 september beginnen in de school Sint-Eduardus in Merksem. Na de krokusvakantie gaat ze zelfs een eigen klasje hebben. “Ik kan nu echt mijn droom achterna gaan”, zegt Tatiana.

De zoektocht naar een school was frustrerend en zenuwslopend voor de pas afgestudeerde kleuterjuf Tatiana. Zeker omdat scholen klagen dat ze geen leerkrachten vonden, maar zij zelf toch ook geen werk vond. Ze zocht in de ruime omgeving van haar woning in Stabroek. Tatiana hoopte voltijds aan de slag te gaan in een kleuterklas. Op elk sollicitatiegesprek zag ze veel andere kandidaten en kwam ze blijkbaar niet in aanmerking.

Uiteindelijk postte ze haar kandidatuur als kleuterjuf op haar sociale media. Dit werd door ons opgepikt en haar verhaal verscheen in Gazet van Antwerpen. Vanaf dat moment ging het snel. Ook andere media brachten haar verhaal.

“Ik kreeg vanaf toen heel veel reacties”, zegt Tatiana. “Schooldirecties mailden mij persoonlijk. Ik mocht op een sollicitatiegesprek komen bij een school in Kapellen en Merksem. Het gesprek bij Sint-Eduardus in Merksem gaf mij een goed gevoel. Ze gingen mij snel iets laten weten en dat gebeurde al toen ik uit de wagen stapte. Ik ben heel blij met het nieuws, want ik kan nu zeggen dat ik voltijds werk heb. Bovendien is Merksem nog vlot te bereiken met de wagen.”

Tatiana zal eerst ondersteuning bieden, maar na de krokusvakantie krijgt ze een eigen klas. “Ik kan nu echt mijn droom achterna gaan”, zegt Tatiana. “Blijkbaar was een leerkracht op het laatste moment uitgevallen en kwam er dus een plek vrij. De directie zegt dat ze nog steeds problemen hebben met het vinden van leerkrachten voor het basisonderwijs. Dus, wie nog zoekt naar een job in het basisonderwijs: Sint-Eduardus zoekt nog een leerkracht voor het zesde leerjaar.”

Tatiana heeft nog een andere ambitie. Zo wil ze Miss Fashion worden. Of haar nieuwe job dit nu in het gedrang gaat brengen? “Neen, want mijn activiteiten rond Miss Fashion zijn in het weekend”, zegt ze. “Dit is dus in mijn vrije tijd.” Tatiana kijkt nu uit naar haar eerste werkdag. Ze heeft zelfs al een passende rugzak met daarop ‘juf’.