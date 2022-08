“Wisselvallige dag met kans op regendruppels en lokale donderslagen”

Vandaag wordt het wisselvallig. De kans op regendruppels is groot, de kans dat het amper iets voorstelt echter ook. Regionaal kunnen de eerste druppels reeds kort na zonsopkomst vallen. Lokaal kan een bui even wat pittiger uit de hoek komen. Enkele lokale donderslagen zijn niet uitgesloten maar op de meeste plaatsen in Limburg zal er van onweer niets te merken zijn.