Overzicht Europees voetbal: Anderlecht houdt Belgische eer hoog, Antwerp en AA Gent gaan kopje-onder

Geen goede avond voor het Belgisch voetbal. Enkel Anderlecht wist zich te kwalificeren, weliswaar na penalty’s. Zij mogen nu aantreden in de groepsfase van de Conference League. Ook AA Gent zal daar in actie komen, de Buffalo’s liepen namelijk kwalificatie voor de Europa League mis na een nieuwe nederlaag tegen Nicosia. En voor Antwerp blijft er helemaal geen Europees voetbal over. Zij gingen de boot in tegen Basaksehir en mogen zich nu volop concentreren op de eigen competitie.