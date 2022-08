Oostende opent oefencampagne met overwinning

Na twee trainingsweken speelde landskampioen Filou Oostende donderdagavond zijn eerste voorbereidingswedstrijd op het nieuwe seizoen. Het was meteen de eerste kennismaking met de Amerikaanse aanwinsten, shooting guard Breein Tyree (31 punten, 5 rebounds en 2 assists in 25’52”) en forward Tre’Shawn Thurman 9 punten en 12 rebounds in 27’17”). Beiden stonden in de basis-vijf naast Servaas Buysschaert, Xander Pintelon en Salim Kediambiko.

Na de openingsvrijworp van Allen beukten Tyree, Buysschaert en Thurman naar een 6-1-voorsprong. In het tweede bedrijf namen de Oostendenaars een 16-2-start die Le Portel na Vandenbossches bom bij 37-19 tot een time-out dwong. Maximaal leidde de kustploeg met 45-19-cijfers. Verstraete driepunterde de 50-24-rustscore. Een eveneens onvoltallig Le Portel beperkte in het derde bedrijf de schade. Coach Thierry Declercq zag zijn jong team in het vierde kwart opnieuw vlot het matchbeeld bepalen. Bij Le Portel was de Nederlander Emmanuel Nzekwesi (vorig seizoen bij Bergen) goed voor 10 punten, 9 rebounds, 2 assists en 5 fouten.

OOSTENDE: (34 op 60 waarvan 8 op 20 driepunyters, 20 op 31 vrijworpen, 18 fouten) THURMAN 7-2, TYREE 16-15, KEDIAMBIKO 4-0, BUYSSCHAERT 3-4, PINTELON 1-5, Buysse 9-3, Verstraete 3-3, Waleson 2-4, Vandenbossche 3-3, Troisfontaines 2-7, Massey 0-0.

KWARTS: 21-17, 29-7, 19-25, 27-14.