REACTIES. Ritchie De Laet hekelt “domme fouten” bij Antwerp, Toby Alderweireld: “Dit valt niet goed te praten”

Nee, Antwerp zal niet aantreden in de poules van de Conference League. In de play-offs ging het in het eigen Bosuilstadion met 1-3 onderuit tegen Istanbul Basaksehir. De ontgoocheling achteraf was uiteraard groot.

“Dit gevoel doet heel veel pijn, maar nu moeten we de knop omdraaien”, stelde Toby Alderweireld na het laatste fluitsignaal. “Het is jammer voor ons en voor het Belgisch voetbal, maar het is nu zo. De 1-3 valt veel te snel, bij 1-2 kan je nog wat risico’s pakken en misschien nog iets forceren. Ook na onze gelijkmaker slikken we meteen een nieuw tegendoelpunt, dat is mentaal erg lastig. Nu moeten we zien uit welk hout we gesneden zijn, geen enkel woord kan dit nu goedmaken. Zoals ik zei: we moeten ons nu focussen op de wedstrijd van zondag tegen Gent.”

Ritchie De Laet: “Liever meer dan één wedstrijd per week”

“We verliezen hier door domme fouten. We slikken drie tegendoelpunten wanneer er drie keer slechts één iemand in de baklijn staat: dat zegt genoeg. In zulke belangrijke wedstrijden heb je ervaring nodig, en het lijkt erop dat we dat toch wat missen. In de eerste helft kregen we de ene kans na de andere, maar als je daaruit niet scoort is het logisch dat je niet kan winnen. Ik heb liever meer dan één wedstrijd per week, dus ik had liever Europees doorgegaan.”