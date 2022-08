Sterke Belgian Lions weer stapje dichter bij WK na winst tegen Groot-Brittanië

In het eerste kwart counterde België een 5-9 achterstand met een 11-0 tussenspurt. Getekend Ismael Bako en Retin Obasohan en dat leverde een 18-9 voorsprong op. In het begin van het tweede schuifje stokte de machine van de Lions. Groot-Brittannië reageerde met fysiek spel en zat bij een 20-20 tussenstand tegen een statische Belgian Lions opnieuw in de partij. De Belgian Lions reageerden alert en via Pierre-Antoine Gillet en opnieuw Retin Obasohan ging het naar een 31-22 Belgische voorsprong. Belgische balverliezen zorgden wel voor een bescheiden Engelse remonte halfweg: 33-27.

De Belgian Lions kwamen sterk uit de kleedkamer en via uitblinker Obasohan, een dunkende Ismael Bako en Jonathan Tabu, die voor de match werd gevierd omdat hij met 141 caps de nieuwe Belgische recordinternationaal is, ging het gezwind naar een 46-32 tussenstand. In een fysieke slag begonnen de Lions het sluitschuifje met een 55-43 voorsprong. In het slotkwart bevestigden de Belgian Lions met een schitterende collectieve prestatie. Jean-Marc Mwema scoorde, Alex Libert gaf energie en Hans Vanwijn was ook alert. Uitblinkers Retin Obasohan en Ismael Bako stuwden de Belgian Lions verder naar de verdiende winst.

België-Groot-Brittannië 72-57

België: (26 op 62 shots, waarvan 7 op 24 driepunters, 13 op 17 vrijworpen en 19 fouten ) LECOMTE 4-4, DE ZEEUW 0-5, VANWIJN 0-6- , BAKO 10-7, OBASOHAN 12-3, Mwema 0-8, Tabu 0-7 ,Gillet 5- 0, Tumba 0-1, Libert 0-0, Bleijenbergh 0-0 , Bratanovic 0-0,