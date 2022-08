Oef! Anderlecht houdt Belgische eer hoog en mag na penaltythriller naar groepsfase Conference League

Anderlecht is na vier jaar terug in Europa. Paars-wit schreef tegen Young Boys Bern een razend spannend sprookje met een happy end. In de ijzingwekkende strafschoppenreeks bleven youngsters Noah Sadiki (17) en Sebastiano Esposito (20) koelbloedig en zo stoot RSCA door naar de groepsfase van de Confence League. Héél Brussel vierde feest.

Het Anderlecht-stadion was decennia lang het decor van glorieuze Europese avonden. Alleen heette het toen nog Vanden Stockstadion. Sinds de naam in 2019 veranderde naar Lotto Park werd hier geen echt Europees voetbal meer gespeeld - we spreken over groepsmatchen, niet over kwalificatieduels - want Anderlecht maakt al sinds 2018 geen deel meer uit van het grote Europese toneel. Wat snakken ze naar zo’n heerlijke winteravonden.

De fans besloten wel om in de voorronde al voor een heet sfeertje te zorgen. Na de 0-1 zege in Bern geloofde de aanhang alleszins in de paars-witte comeback in Europa. Al deden de meegereisde Zwitserse supporters dat evenzeer. Het klimaat werd af en toe grimmig. Hoewel dat ook lag aan het spel op het veld.

Powerplay

Anderlecht stond in formatie om de voorsprong te verdedigen en Young Boys Bern maakte er een potige partij van. Als de bezoekers een nieuwe speler zoeken staat er in hun vacature ongetwijfeld: m/v/x, minstens 2 meter lang ofwel razendsnel. Ali Camara knipte zich als een Zwitsers zakmes rond Refaelov en kreeg pas na 39 minuten geel. Er werd te veel toegestaan door ref Boiko en aangezien er in de Conference League geen VAR is, was het potje stamp. Bern wilde RSCA doodknijpen met powerplay.

De thuisploeg ging daar aanvankelijk goed mee om. Het métier van Refaelov zorgde voor rust en Anderlecht leek controle te hebben. Helaas schakelde Meschack Elia één keer naar vijfde versnelling. Delcroix kon niet volgen en Hoedt greep niet doortastend in. De Congolees die ooit met de noorderzon verdween bij Anderlecht punterde het leer snoeihard voorbij Hendrik Van Crombrugge. Die zou in zijn 100ste officiële match voor paars-wit dus niet de nul houden en alles was te herdoen. Op zo’n momenten wenste je toch dat Elia in België was gebleven, neen?

De Brusselaars hadden nood aan snellere voetjes om zelf kansen te creëren. Dat zag Felice Mazzu ook en de coach greep in. De wroetende Arnstad ging naar de kant, Refaelov zakte naar het middenveld en Sebastiano Esposito werd tweede spits. Het woord was aan de Italiaanse huurling.

Niet dat Anderlecht veel meer kansen creëerde, maar ze werden balvaster. Deze wedstrijd had er toch anders kunnen uitzien als er een videoref was geweest. Voor de rust had de bal al op de stip kunnen gaan voor een charge op Hoedt en daarna verdiende Camara zijn tweede gele kaart na alweer een drieste ingreep. Het karton bleef uit en hij werd gewisseld.

Afgekeurde goal

Aan alles voelde je dat dit duel een dubbeltje op zijn kant ging worden. We vreesden alweer die lange donderdagavonden thuis in de zetel - mijn vrouw leest deze verslagen toch niet - in plaats van die amusante Europese wedstrijden. Met Olsson en Stroeykens werd nog vers bloed ingebracht, maar Anderlecht worstelde om overeind te blijven. Toch was er bijna nog een verlossend moment voor de 90ste minuut. Bij een omschakeling zond Refaelov Esposito richting doel. De spits knalde keihard binnen, maar terwijl het stadion al in euforie verkeerde, werd de goal terecht afgekeurd voor offside.

© BELGA

Een half uur extra dan maar. Anderlecht heeft weliswaar niet de beste herinneringen aan verlengingen en penalty’s - denk aan de bekerfinale en Partizan - maar wilde die trauma’s van zich afspelen. Raman lag op de loer, maar zag zijn beste poging tot zijn frustratie op de paal stranden. Finaal was die extra tijd een maat voor niets en werden we veroordeeld tot strafschoppen.

Daarbij was het risico dat RSCA met Rafa, Silva, Verschaeren...al veel elfmeter-specialisten had gewisseld. Het team was zo extreem jong geworden, maar de jeugd moest het doen. Oké, de ervaren Hoedt ging eerst, maar dan miste Stroeykens (17). Uiteindelijk waren het Sadiki (17) en Esposito (20) die voor de beslissing zorgden, want de Zwitsers misten. Wat een voorbeeld van in youth we trust, wat een sprookje.

Na de beslissing ging het Lotto Park uit zijn dak. De UEFA zal de nieuwe naam van stadion eindelijk echt leren kennen. Anderlecht gaat morgen in de trommel voor de loting, is 2,94 miljoen euro rijk en krikt zijn imago weer op. Het werd geen Burn-out, maar een Bern-out.

Doelpunten: 26’ Elia 0-1

Anderlecht: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Murillo, Kana (78’ Olsson), Arnstad (46’ Esposito), Verschaeren (78’ Stroeykens), Amuzu (103’ Sadiki), Refaelov (103’ Ishaq), Silva (89’ Raman)

Young Boys: von Ballmoos, Rüegg (64’ Blum) , Camara (64’ Lustenberger) , Zesiger, Garcia, Elia, Niasse (76’ Benito), Ugrinic (64’ Ngamaleu), Nsame (90’ Rrudhani), Rieder, Itten (113’ Rrudhani)

Gele kaarten: 40’ Camara, 68’ Garcia, 80’ Silva, 96’ Lustenberger, 120’ Hoedt

Scheidsrechter: Serhiy Boiko