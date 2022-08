Man die met wagen is ingereden op carnavalstoel van Strépy blijft in de cel

De kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen heeft donderdag de verlenging van de aanhouding van Paolo Falzone met twee maanden bevestigd. Falzone zat aan het stuur van de wagen die betrokken was bij het drama op 20 maart 2022 in Strépy-Bracquegnies.

Ook de herkwalificatie van de feiten voor een van de slachtoffers naar doodslag in plaats van onvrijwillige doding, waartoe de raadkamer van Doornik besliste, werd bevestigd. De advocaat van Falzone had een elektronische enkelband gevraagd voor zijn cliënt.

De raadkamer van Doornik had begin deze maand de feiten voor een slachtoffer geherkwalificeerd naar doodslag en de verlenging van de aanhouding van Falzone met twee maanden bevestigd. De advocaat van Falzone was tegen die beslissingen in beroep gegaan.

Falzone reed op 20 maart in de vroege ochtend met zijn wagen in op een stoet carnavalisten. Daarbij lieten zes mensen het leven en raakte een dertigtal mensen gewond.