Buitenbeenpop als vanouds klaar voor 6.000 VIP’s

Leopoldsburg

In Leopoldsburg zijn ze helemaal klaar om morgen zo’n 6.000 festivalgangers met een beperking te ontvangen op Buitenbeenpop. Na twee online edities die in de instellingen gevolgd konden worden via een livestream en TV Limburg, kan iedereen morgen weer terecht op het Zegeplein op het militair domein. Met onder andere Jelle Cleymans, Gene Thomas en Barbara Dex op de affiche is de organisatie er zeker van dat er stevig gefeest zal worden.