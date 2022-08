Ben Broeders eindigt als vijfde in polsstokspringen Diamond League Lausanne

Ben Broeders is donderdag als vijfde geëindigd bij het polsstokspringen tijdens de Diamond League atletiek in het Zwitserse Lausanne. De nationale recordhouder ging over 5m70.

Het hoofdprogramma staat in Lausanne pas vrijdag op het menu, maar het polsstokspringen ging donderdagavond al in het stadscentrum door. Broeders bleef vijftien centimeter onder zijn enkele maanden oude Belgisch record. Hij deed wel beter dan op het EK in München, waar hij op 5m50 bleef steken en sneuvelde in de kwalificaties.

De winst ging in Lausanne naar de Zweedse wereldrecordhouder Armand ‘Mondo’ Duplantis. Hij ging over 6m10, een meetingrecord.