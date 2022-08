Duits bisdom dekte seksueel misbruik door priesters toe: naar Paraguay gestuurd om uit handen van het gerecht te blijven

Deze priesters kregen een andere post of een andere positie binnen het bisdom toegewezen, deels om hen te beschermen voor de juridische gevolgen voor hun daden, schrijven de onderzoekers. In hun nieuwe jobs gingen deze daders vaak verder met misbruik van kinderen en jongeren. “In een grote reeks van gevallen slaagde het bisdom er niet in om maatregelen te treffen die mogelijke slachtoffers konden beschermen”, aldus de commissie.

Het bericht citeert twee bijzonder ernstige gevallen van misbruik. In een daarvan was er een arrestatiebevel tegen een priester, nadat hij werd genoemd in verschillende dossiers. Daarop startte het bisdom een speciale interventie op om de priester naar Paraguay te sturen.

Geen verantwoordelijke aanpak

De tweede zaak gaat over een priester die eerder in Oostenrijk schuldig werd bevonden aan kindermisbruik. In Trier ging hij vervolgens verder met misbruik van minderjarigen.

Deze gevallen maken voor de auteurs duidelijk dat er een gebrek was aan een “verantwoordelijke aanpak” van de daders.

Om de specifieke rol en verantwoordelijkheid van bisschoppen en andere leidende figuren binnen het bisdom te bepalen, zet de commissie zijn onderzoek verder. Tegen half oktober wordt een rapport verwacht over het misbruik onder bisschop Bernhard Stein, die het bisdom leidde van 1967 tot 1980.

Het hele onderzoek zou zes jaar moeten duren, en heeft dus nog goed vijf jaar te gaan. Tot nu zijn 513 slachtoffers en 195 mogelijke daders opgespoord, voor de periode van 1946 tot eind 2021. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal stijgen.

Veel van de dossiers zijn intussen verjaard.

Sinds het uitlekken van de schandalen is het kerkbezoek in Duisland fors gedaald.