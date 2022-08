VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 7 (Camargo-Cistierna). Zware overgangsrit waarin vlucht van de dag kan overleven, normaal geen problemen voor Evenepoel

Na de veldslag van donderdag voor het klassement op de Pico Jano is het vrijdagmiddag opnieuw voor de vrijbuiters. In principe wordt Remco Evenepoel vrijdagnamiddag de eerste renner die in deze Vuelta voor de tweede keer op rij de leiderstrui mag aantrekken. Het is aan Quick-Step Alpha Vinyl om de juiste vlucht te laten vertrekken zodat de dag voor de klassementsrenners in relatieve rust verloopt.

Kort:

Start: 12.10 uur

Aankomst: omstreeks 17.15 uur

Afstand: 190 km

Het parcours:

Het is een bizarre rit, met start in Cantabrië en aankomst in de provincie Castilla y León waarbij het roadbook aangeeft dat er in totaal 3050 hoogtemeters moeten overwonnen worden. Terwijl de app Veloviewer het bij 2931 hoogtemeters houdt. Dit is dus qua hoogtemeters een rit die aanleunt bij de etappe naar Bilbao. In het begin zijn er enkele vervelende puisten die niet eens zijn opgenomen in het bergklassement om dan vanaf kilometer 71 te beginnen aan een zeer lange col. Kortom: we trekken van zeeniveau naar een stuk boven de 1500 meter. Daar zal het ook maar een veertiental graden zijn, maar in tegenstelling tot donderdag wordt er geen regen verwacht.

© vuelta.es

Onze sterren:

Da’s een heel moeilijke. De kans dat de vlucht van de dag voor de tweede keer in deze Vuelta het tot de finish uitzingt, is zeer groot. Voor de klassementsrenners zijn de weekendopdrachten belangrijker, tenzij er een ploeg met een rondekopman het zaakje op de Glorio in de fik steekt. Want ook dat is de Vuelta: je weet nooit precies hoe een etappe zal verlopen in het Baskenland, Cantabrië of Castilla y León. Toch denk ik dat de ‘baroudeurs’ die meer dan gemiddeld kunnen klimmen vrijdagmiddag aan zet zijn. Zo’n Alexey Lutsenko bijvoorbeeld. Of Bob Jungels. Ach, het kan alle kanten uit.

*** Alexey Lutsenko

** Alessandro De Marchi, Jésus Herrada

* Thomas De Gendt, Daryl Impey, Bob Jungels

Dit zijn de sleutelmomenten:

We houden het bij de Puerto de San Glorio. Dat is een col van eerste categorie die vooral oneindig lang is. 22,4 kilometer loopt de weg omhoog. Het gemiddelde stijgingspercentage is 5,5 procent. De aanloop en de laatste kilometer voor de top is relatief gemakkelijk, maar na zo’n kleine zes kilometer begint er een zone van 7 procent met een kleine uitschieter van 11 procent. Er wordt een hoogte van 1233 meter overwonnen. Met de top op 1603 meter is dit voorlopig het hoogste punt van de Vuelta tot nog toe. Vanaf daar naar de finish is het evenwel nog dik 62 kilometer, hoofdzakelijk in dalende lijn. Wie dus op de top van de San Glorio met een minutenmarge voorop ligt, kan in principe aanspraak maken op de dagzege.

Dit moet u nog weten:

* De startplaats Camargo ontvangt voor het eerst de Ronde van Spanje. Deze gemeente, niet zo ver van Santander aan, ligt op de bedevaartsroute naar Santiago de Compostela waarmee de Vuelta een heel close relatie heeft en waar vorig jaar de Vuelta zelfs eindigde.

* Cistierna werd ook opgenomen in het parcours van de Vuelta 2016 en 2018, zij het telkens als startplaats. In dit plaatsje in de provincie León heeft de mijnindustrie plaats geruimd voor plattelandstoerisme.

* Pas in 2003 kwam er een klik tussen Cistierna en de koers toen de tweede etappe van de Ronde van León er startte en aankwam.