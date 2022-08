Het F1-circus is geland in Spa en de meest gestelde vraag aan Max Verstappen is niet óf hij dit jaar wereldkampioen wordt, maar in welke Grand Prix het zal gebeuren. De regerende kampioen wil er niet op antwoorden. “Negen races te gaan, negen races die ik wil winnen. Zodra je verslapt, kan je maar beter stoppen.”