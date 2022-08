De tegenstanders van de Belgen op de US Open: Elise Mertens treft Roemeense, David Goffin tegen Italiaan Musetti in eerste ronde

Elise Mertens (WTA 32) neemt het in de eerste ronde op tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 34). Het wordt al de vierde ontmoeting tussen beide speelsters, Mertens trok de voorbije drie keer aan het langste eind. De laatste ontmoeting dateert van op de Australian Open, toen onze landgenote met 6-3 en 6-2 won in de tweede ronde.

Alison Van Uytvanck (WTA 42) krijgt meteen een topaffiche voorgeschoteld. Zij werd gekoppeld aan Venus Williams (WTA 1.445), die met een wildcard deelneemt in New York. De 42-jarige Williams won het toernooi al twee keer (2000 en 2001). Het wordt de eerste ontmoeting tussen de twee speelsters.

Ook Greet Minnen (WTA 48) moet meteen vol aan de bak. Zij krijgt in haar eerste ronde de winnares uit 2017 Sloane Stephens (WTA 53) tegenover zich. Het wordt ook voor hen de eerste ontmoeting.

Maryna Zanevska (WTA 98) is de laatste Belgische die rechtstreeks geplaatst is. Zij treft in haar eerste partij de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 124), die ook met een wildcard is toegelaten.

Yanina Wickmayer (WTA 526) en Ysaline Bonaventure (WTA 151) proberen via de kwalificaties nog een plaats op de hoofdtabel te bemachtigen.

Goffin tegen Muschetti

David Goffin (ATP 62) kent zijn tegenstander op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De Luikenaar ontmoet in de eerste ronde de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 30), het 26e reekshoofd in New York.

Het wordt de tweede ontmoeting tussen Goffin en de 20-jarige Italiaan. Vorig jaar op Roland Garros haalde Musetti het in de eerste ronde in drie sets (6-0, 7-5 en 7-6). De winnaar treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Fransman Adrian Mannarino (ATP 65) en een kwalificatiespeler.

Goffin verloor vorig jaar meteen zijn eerste wedstrijd in New York. Zijn beste resultaat op de US Open is vier keer een vierde ronde (2017, 2018, 2019 en 2020).

Zizou Bergs (ATP 155) probeert Goffin nog te vergezellen op de hoofdtabel. Hij speelt later op donderdag zijn tweede kwalificatiewedstrijd.

Novak Djokovic (ATP 6) is er dit jaar niet bij in New York. Omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, mag hij de VS niet binnen. Eerste reekshoofd en titelverdediger Daniel Medvedev (ATP 1) start zijn campagne tegen thuisspeler Stefan Kozlov (ATP 110). De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 3) treft de Australische wildcard Rinky Hijikata (198). Derde reekshoofd Carlos Alcaraz (ATP 4) trapt zijn Amerikaans avontuur af tegen de Argentijn Sebastian Baez (ATP 37). Stefanos Tsitsipas (ATP 5), het vierde reekshoofd, begint tegen een kwalificatiespeler.