Jan Bakelants zag vlucht opnieuw stranden, maar zal blijven aanvallen in Vuelta: “Ik sta hier met gemengde gevoelens”

“Dit was een heel mooie etappe, ik houd van dit soort ritten. Het waren al drie zware dagen in deze Vuelta en vandaag schoof ik mee, maar blijven we niet voorop. Jammer dat ik dan gisteren niet mee was, ik voel me heel goed, maar een resultaat zat er niet in. Ik was één van de betere jongens in de vlucht, maar er waren iets te veel andere renners die niet meewerkten en dan is het moeilijk. Padun was de sterkste, zeer zeker, maar na hem had ik wel een goed resultaat kunnen rijden, tenminste als we voorop blijven.”

Maar dat deden ze niet. “En dat is jammer, op een bepaald moment hadden we 6:30 en dat is toch best veel. Dus ik dacht dat we voorop zouden blijven. Toen begon het te regenen en normaal is dat een sein om in het peloton wat voorzichtiger te koersen, maar Quick Step begon dan te versnellen en dan ging het plots heel snel en werd er niet veel meer samengewerkt.”

Tour van vorig jaar wordt snel vergeten

“Ik voel me hier goed, reed vorig jaar ook een aanvallende Tour, maar dat wordt snel vergeten. Vandaag ben ik mee, maar blijft een resultaat uit en morgen is iedereen dat weer vergeten. Ik hoop alleszins om me hier nog te tonen.

‘Ik heb Remco graag, hij is een aanvallende renner”, zei hij over Evenepoel, die tweede werd en de leiderstrui greep. “Hij durft zich te tonen en hij kan veel . Ik geloof echt in hem en ik geef hem soms ook advies. Hij luistert vaak als ik hem iets zeg en we komen goed overeen. Ik ben blij dat hij hier vandaag in het rood staat.”