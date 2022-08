Hasselt

Op de Banneuxwijk in Hasselt is het dit weekend groot feest. Na 18 jaar komen de vier wijkheksen Zwarte Mie, Kromme Berb, Schele Rozalie en Kwezel Octavie er weer thuis. Een expo over de Heksenfeesten vormt de aanloop naar een heksenverbranding in 2023 en een heuse Heksenstoet in 2024.