Geen treinverkeer op hogesnelheidslijn naar Duitse grens door defecte trein bij Leuven

De trein zal zo snel mogelijk weggesleept worden door een hulplocomotief. Het treinverkeer ligt sinds 18 uur volledig stil op de hogesnelheidslijn. Treinverkeer wordt, in de mate van het mogelijke, omgeleid via de klassieke spoorlijn tussen Brussel en Luik (L36). Spoorpersoneel is ter plaatse om alles in goede banen te leiden.