Komt er een sproeiverbod en hoe zit het met onze drinkwatervoorziening? Dit heeft de droogtecommissie beslist

Nu ons land met een lange periode van droogte kampt, loert een algemeen sproeiverbod om de hoek om het waterverbruik te verminderen. De droogtecommissie roept alle Vlamingen op om extra spaarzaam te zijn met water. “Als het niet snel regent, gaan we in september drastische maatregelen moeten nemen”, zegt hydroloog Patrick Willems (KU Leuven). Dit moet je weten over de beslissingen van de droogtecommissie.