Geen Thibaut Courtois of Kevin De Bruyne: Karim Benzema verkozen tot UEFA Speler van het Jaar

Hoe sterk Thibaut Courtois vorig seizoen ook keepte en hoe vaak Kevin De Bruyne zijn dirigeerstokje bovenhaalde: het was niet genoeg om Karim Benzema van de prijs te houden. En dat is niet bepaald een verrassing: de sleutelrol van Karim Benzema in de Champions League-triomf van Real Madrid valt niet te negeren. De ploegmakker van Courtois scoorde afgelopen seizoen maar liefst 15 keer in het kampioenenbal, en hij was de sleutelspeler in de verschillende miraculeuze ommekeren van Real Madrid vorig seizoen. In de 1/16e finales hielp hij de Madridistas al voorbij PSG na een hattrick, en tegen Chelsea herhaalde hij dat huzarenstukje in de kwartfinale. Ook in de halve finale scoorde hij over twee matchen drie keer tegen Manchester City: het zijn cijfers om bij te duizelen.

Thibaut Courtois, wiens belang in de veertiende Champions League-eindzege van Real Madrid ook niet onderschat kan worden, ziet zijn ploegmakker de prijs dus voor zijn neus wegkapen. Ook Kevin De Bruyne vist naast het net.

De prijs voor UEFA Speler van het Jaar wordt jaarlijks uitgereikt. De stemgerechtigden: clubs die deelnamen aan de groepsfase van de Champions League, Europa League of Conference League in het seizoen 2021-2022 en een select groepje journalisten geselecteerd door de European Sports Media (ESM).