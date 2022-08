Verlinden wil lokale besturen mogelijkheid geven om zaken te sluiten als ze in verband worden gebracht met criminele feiten

Minister Verlinden werkt aan een nieuwe wet op de bestuurlijke handhaving. Die moet lokale besturen de mogelijkheid bieden om een zaak te sluiten indien die in verband kan worden gebracht met bepaalde criminele activiteiten of het witwassen van geld. Dat heeft ze gezegd bij de voorstelling van het voorontwerp waarmee ze lokale besturen mee armkracht wil geven om georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft donderdag aan een twintigtal burgemeesters tekst en uitleg gegeven bij het voorontwerp. In september volgt de verdere bespreking in de schoot van de ministerraad.

Minister Verlinden werkt al langer aan een nieuwe wet op de bestuurlijke handhaving. Die moet lokale besturen de mogelijkheid bieden om een zaak te sluiten indien die in verband kan worden gebracht met bepaalde criminele activiteiten of het witwassen van geld. “Steden en gemeenten zijn immers het best geplaatst om signalen op te vangen vanop het terrein over ondernemingen die worden gebruikt als dekmantel.”

Onder meer Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, burgemeester Close van Brussel en Paul Magnette van Charleroi waren uitgenodigd.

De tekst kwam de voorbije dagen opnieuw onder de aandacht na de aanhoudende aanslagen in de Antwerpse straten.

Vanzelfsprekend is zo’n wettelijk kader niet. Ook in de vorige regering haalde een voorontwerp met dezelfde ambitie de eindmeet niet. Haar tekst werd al besproken binnen de regering en ligt daar binnenkort opnieuw op tafel. Voor de minister gaat het om een “absolute prioriteit”. Omdat de lokale besturen zowat de belangrijkste stakeholders in het verhaal zijn, werden ze donderdag uitgenodigd voor een toelichting. Het ging om een twintigtal burgemeesters van de grootste steden en vertegenwoordigers van de verenigingen van Vlaamse en Waalse steden en gemeenten. Volgens minister Verlinden verliep het gesprek constructief.