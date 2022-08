Eén film, twee series en nog een derde op komst. Wie de Zonhovense Charlotte Timmers (34) dit najaar wilt ontlopen, zal stevig moeten zappen. Haar nieuwste wapenfeit is een rol in het derde seizoen van ‘Mijn slechtste beste vriendin’. En op termijn is ze ook (kort) te zien naast Hollywoodster Adrien Brody.