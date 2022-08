Coach Koen Pelgrim ziet Remco Evenepoel uitpakken met schitterende prestatie in Vuelta: “Remco zag er vanochtend vol vertrouwen uit”

“Het plan was om Remco in een goede positie te brengen en te kijken hoe het met Remco was na de Collada de Brenes. Julian Alaphilippe was op post en deed fantastisch menwerk in functie van Remco. Wat hij nu deed was een pak beter dan hoe hij de voorbije ritten voor de dag kwam.”

Pelgrim wilde de Eurosport-interviewer niet wijzer maken dan hij al was. “Of we die trui van Remco gaan beschermen? Sorry, maar dat is de job van de ploegleiders. We zitten in een goede positie. Ik neem aan dat we dag per dag bekijken hoe de zaken ervoor staan. Deze ochtend hebben we ook niets speciaals gezegd tegen Remco. Iedereen wist dat het een belangrijke dag was. Dat is ook de reden waarom de Vuelta donderdag redelijk gemakkelijk werd gehouden in de finale. Iedere klassementsrenner wist wat er aan zat te komen en dat het hard zou zijn. Natuurlijk is er altijd wat spanning, want uiteindelijk was dit de eerste echte test in deze grote ronde. Hij zag er vol vertrouwen uit. Dat heeft hij ook getoond”, besloot de ploegcoach van Quick-Step Alpha Vinyl.