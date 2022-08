Eric Goens gaat West-Vlaamse toer op in ‘Het parket’

Voor het tweede seizoen van ‘Het parket’ richt Eric Goens zijn vizier op West-Vlaanderen. De documentairemaker kruipt deze keer in het spoor van het Openbaar Ministerie in Brugge, Ieper en Kortrijk. De parketmagistraten tonen er de problemen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd.

LEES OOK. Het tv-najaar van Play4: Gert Verhulst gaat de concurrentie aan met ‘Thuis’ en ‘Familie’, ‘De slimste mens’ krijgt ander uitzenduur (+)

Dat gaat van alledaagse criminaliteit tot drugsdossiers, zedenfeiten en moordzaken. Tijdens de opnames zat ons land nog midden in de coronapandemie, en ook dat liet zich voelen bij de ministeries: het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld schoot de hoogte in. Daarnaast zag Goens door zijn lens hoe ze in West-Vlaanderen meer dan elders te maken krijgen met mensensmokkel.

Het parket is vanaf 8 september elke donderdag te zien op Play4. Dit najaar neemt Eric Goens ook weer z’n intrek in Het huis op Eén, met gasten als Camille Dhont, Sam Bettens en CD&V-voorzitter Sammy Mehdi.

LEES OOK. Camille en Sam Bettens te gast bij Eric Goens in nieuw seizoen van ‘Het huis’

(dvg)