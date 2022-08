Kathleen had amper kijkers in Nederland

Het was niet prettig wakker worden voor Kathleen Aerts in haar villa in Zuid-Afrika.

De kijkcijfers van de eerste aflevering van haar realityreeks Villa Zuid-Afrika lagen in Nederland  zo laag dat ze amper te meten vielen. Op Net 5, een zender van de SBS-groep, bereikte de start van Aerts’ realityreeks amper 18.000 kijkers. Dat is schrikbarend laag, in die mate zelfs of het nog maar de vraag is of de andere afleveringen het scherm zullen halen. Meestal haalt die zender op een woensdagavond rond 22.30 uur minstens het tienvoudige.

In het eerste seizoen van Villa Zuid-Afrika, dat bij ons een jaar geleden van start ging met 265.000 kijkers, gaan Kathleen en haar man Steven op zoek naar een geschikt pand. Bij ons zijn inmiddels al twee seizoenen uitgezonden.