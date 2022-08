Zweedse automobilisten krijgen via verkeerskanaal valse waarschuwing voor luchtaanval, ook ons land werd al ‘geviseerd’

Automobilisten in de provincie Blekinge, in het zuiden van Zweden, schrokken niet een beetje toen ze woensdag plots via het Traffic Media Channel (TMC) in hun auto werden verwittigd voor een luchtaanval. Drie jaar geleden gebeurde exact hetzelfde in ons land. Het werk van hackers, zo bleek.

Trafikverket, de Zweedse vervoersadministratie, spreekt over een “zwaar” incident, gezien de context van de oorlog in Oekraïne. Ze onderzoeken het voorval, laat een woordvoerder weten.

De administratie publiceerde het bericht via het zogenaamd Traffic Media Channel (TMC), dat verkeersberichten via de radio weergeeft op het navigatiescherm van de wagen. “Belangrijk bericht, provincie Blekinge: luchtaanval, gevaar”, stond er te lezen. Verwarde automobilisten verwittigden de media, waardoor de autoriteiten op de hoogte werden gebracht. Hoeveel automobilisten het bericht ontvingen, is niet duidelijk.

Trafikverket zegt “heel weinig” te weten over hoe het incident kon gebeuren, maar dat het er wel zwaar aan tilt gezien de oorlog in Oekraïne. In de regio van Blekinge bevindt zich een van de voornaamste legerbasissen van Zweedse luchtmacht. Het had dus best echt kunnen zijn.

In maart 2019 gebeurde een gelijkaardig incident in ons land.

Brussel-Gent

Automobilisten met een zogeheten TMC-functie, die tekstberichten met lokale verkeersinformatie op de gps van de wagen laat verschijnen, kregen een bericht dat er op de E40 tussen Brussel en Gent gevaar was voor een luchtaanval.

Een geval van hacking, zo bleek snel. .

“Wij sturen alle informatie over de toestand op de wegen gecodeerd door. Onder meer naar de openbare omroep. Maar blijkbaar slagen hackers er af en toe toch in om de codes te kraken. Zij vinden het misschien grappig om zulke berichtjes te verspreiden, wij kunnen er alleszins niet om lachen. Omdat het chauffeurs danig in verwarring kan brengen terwijl ze aan het rijden zijn”, zo luidde het bij de federale politie en het Vlaams Verkeerscentrum.