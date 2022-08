Leopoldsburg

Toen de oorlog uitbrak, was hij te jong om opgeroepen te worden. Toch droeg Jaak Daemen zijn steentje bij. Per fiets leverde hij de springstoffen waarmee de brug in Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgeblazen. Nadien zou hij in de frontlinie staan om Nederland te bevrijden. Als 97-jarige was hij de laatste overlevende van het heldhaftige Belgische SAS-regiment.