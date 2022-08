Lanakense slaat noodkreet voor Italiaans geboortedorp bij Solvayfabriek: “Iedere maand zijn er twee begrafenissen in Spinetta Marengo”

Rekem/Lanaken

De inwoners die in de buurt van de Solvayfabriek in het Italiaanse dorp Spinetta Marengo wonen, blijken vijf tot tien keer meer PFOA’s in hun bloed te hebben. Dat blijkt uit een onderzoeksreportage die de RTBF midden september zal uitzenden. “Iedere maand zijn er twee begrafenissen in het dorp”, zegt de Lanakense Alice Lenaz, die de contacten hielp leggen.