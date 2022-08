Bij een ongeval in de Koning Albertstraat in Genk is een bestuurder gevlucht. De politie kon de bestuurder aantreffen in de Gouverneur Alex Galopinstraat. De 21-jarige Genkenaar legde een positieve speekseltest af. Het kenteken van zijn auto bleek geschrapt en hij had geen autoverzekering. De Genkenaar werd bestuurlijk gearresteerd en zijn auto werd getakeld. Het dossier is overgemaakt aan het parket.

