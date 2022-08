Jay Vine heeft de Vueltarit met aankomst op de Pico Jano gewonnen. De 26-jarige Australiër van Alpecin-Deceuninck soleerde in helse omstandigheden - regen, mist en koude - naar winst. Remco Evenepoel imponeerde op de slotklim. Onze landgenoot klom naar de tweede plaats en reed (bijna) alle favorieten uit het wiel. Alleen de Spanjaard Enric Mas moest maar een secondje prijsgeven op onze landgenoot. Evenepoel is de nieuwe leider in het klassement.