Corona leidt in Groot-Brittannië tot meer abortussen thuis. Wat zijn de opties in België? En hoe verlopen die?

In Groot-Brittannië is een wet goedgekeurd die abortus thuis mogelijk maakt. Vrouwen die een ongewilde zwangerschap willen afbreken, mogen in hun vertrouwde omgeving een reeks van pillen innemen en vervolgens bekomen in hun eigen zetel of bed. In België is die wet er niet, maar de coronapandemie heeft wel iets veranderd. Wat zijn de mogelijkheden hier? Wat doen ze met een lichaam? En is het überhaupt een goed idee om thuis een abortus te ondergaan? “Denk vooral niet dat je zomaar een pilletje slikt”, aldus Lut Daniëls, directeur van abortuscentrum Luna.