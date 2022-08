Luidruchtige fans en lange wachtrijen om op de foto te mogen: zo populair is Camille

Het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas liep donderdagmiddag afgeladen vol voor de razend populaire Camille, die er haar album SOS kwam voorstellen. Sommige fans stonden al van voor 9 uur aan te schuiven, terwijl haar optreden pas om 13.30 uur was gepland.

Omdat de popster een bijzonder strak tijdschema had en op verschillende locaties moest zijn, vloog Camille met een helikopter vanuit Kortrijk naar het Waasland. Ook Conner Rousseau was van de partij. Hij heette de Vlaamse superster welkom in zijn thuisstad.

De decibels schoten hoog de lucht in toen Camille in de lift van het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas verscheen. De 21-jarige zangeres kwam er haar tweede album SOS voorstellen, dat sinds donderdag in de rekken ligt. Meer dan 600 luidruchtige fans schreeuwden het uit en er stonden lange wachtrijen om op de foto te gaan met de popster.

Camille is bekend van onder meer de hitserie #LikeMe en werd razendpopulair in Vlaanderen met hits alsVuurwerk en Geen tranen meer over. Ze won ook het tweede seizoen van The masked singer. (Lees verder onder de foto)

Camille met Conner Rousseau, die voor haar de duimen moest leggen in de finale van ‘The masked singer’. — © yjs

Wie in diezelfde finale van dat VTM-programma stond, was Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Ook hij zakte af naar het Waasland Shopping Center en sprak vol lof over de jonge zangeres. “Dat Camille één van de beste stemmen in ons land heeft, staat buiten kijf”, aldus Rousseau. “Ik bewonder haar werkmentaliteit en professionaliteit enorm, dat is echt straf op haar leeftijd.”

Met helikopter

Wie op de foto wou gaan met de popster, moest in eerste instantie haar gloednieuwe album weten te bemachtigen in Standaard Boekhandel. “Al voor de opening van de winkel om 9 uur zaten er enthousiaste fans klaar om het album SOS op de kop te tikken”, vertelt Dirk Van De Walle van Standaard Boekhandel. “We hadden een grote opkomst verwacht, 600 à 700 fans waren hier vanmiddag aanwezig en dat is bijzonder veel.”

Na de fotosessie in het Waasland Shopping Center sprong Camille opnieuw in de helikopter richting Wijnegem.

