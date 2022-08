Kerncentrale Zaporizja “totaal losgekoppeld” van elektriciteitsnet, zegt operator

LEES OOK. Niet alleen risico op nucleaire ramp in Zaporizja, ook waarschuwing voor acuter probleem

“De twee reactoren die nog in werking waren, zijn losgekoppeld”, aldus Energoatom op Telegram. “Als gevolg daarvan hebben de acties van de indringers ertoe geleid dat de kerncentrale van Zaporizja voor het eerst in haar geschiedenis volledig van het elektriciteitsnet is losgekoppeld.”

“De laatste transmissielijn die de kerncentrale verbindt met het Oekraïense energiesysteem, is twee keer onderbroken. Drie andere transmissielijnen waren eerder beschadigd door Russische beschietingen”, zo vermeldt het Telegrambericht nog. “Er zijn operaties opgestart om een van de reactoren op het net aan te sluiten.”

De Britse krant The Guardian had woensdag nog melding gemaakt van een gedetailleerd Russisch plan om de kerncentrale los te koppelen van het Oekraïense elektriciteitsnet. “De voorwaarde voor het plan was dat er zware schade zou zijn aan alle lijnen die de kerncentrale van Zaporizja verbinden met het Oekraïense netwerk”, verklaarde Petro Kotin, het hoofd van het Oekraïense atoomenergiebedrijf Energoatom. Hij waarschuwde dat het Russische leger de verbindingen zou viseren om het noodscenario uit te kunnen voeren.

90 minuten

Kotin stelt in het interview ook dat het loskoppelen leidt tot een groter veiligheidsrisico, omdat het systeem dan van één elektriciteitsbron afhankelijk wordt voor de koeling van de reactoren. “Je kunt niet zomaar onmiddellijk van het ene systeem op het andere overschakelen. Je moet alles aan de ene kant uitschakelen, en dan begin je aan de andere kant aan te schakelen”, zegt hij.

Tijdens de omschakeling zou de centrale alleen afhankelijk zijn van een back-upgenerator op diesel, zonder verdere alternatieven. Na 90 minuten zonder stroom kunnen de reactoren een gevaarlijke temperatuur bereiken.

Kotin maakt zich ook zorgen over het brandgevaar van de voertuigen die staan samengepakt in de turbinehallen en mogelijk de weg versperren bij een noodgeval. “Als er brand is, heb je niet eens de mogelijkheid om die te blussen of onder controle te houden, want de brandweerkorpsen zullen er niet aan kunnen. Elke brand zou zich zo makkelijk kunnen verplaatsen naar de aanpalende reactorgebouwen en dat zou rampzalige gevolgen kunnen hebben tot ver buiten de regio. Deze situatie is gevaarlijk. Niet alleen voor de fabriek of Oekraïne, maar voor de hele wereld.”

Wederzijdse beschuldigingen

De centrale en de ruime omgeving worden al sinds maart bezet door Russische troepen, maar worden nog steeds gerund door Oekraïense arbeiders. De afgelopen weken beschuldigden de Russen en de Oekraïners er elkaar van aanvallen uit te voeren op de centrale.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dringt daarom aan op een bezoek. Zowel Rusland als Oekraïne verzekerden opnieuw dat ze inspecteurs van het Internationale Atoomenergieagentschap IAEA toegang willen bieden tot Zaporizja, maar wegens aanhoudende onenigheid over de reismodaliteiten staat de missie nog niet op de rails.