Peuter (3) verdronken in zwembad van vakantiepark in Nederlands-Limburg

Een driejarig jongetje is door verdrinking om het leven gekomen in het zwembad van vakantiepark Huttopia in Herkenbosch, nabij Roermond.

Het incident vond woensdag plaats, maar is pas donderdag door de politie bevestigd. Over de oorzaak van het noodlottige ongeval zijn geen details bekendgemaakt. Uit piëteit met de familie doet de politie geen verdere mededelingen.

Traumahelikopter

De hulpdiensten werden woensdag rond 16.30 uur gealarmeerd voor een drenkeling in recreatiepark Huttopia in Nationaal Park de Meinweg.

Omwonenden geven aan een traumahelikopter bij het vakantiepark te hebben gezien. Pogingen de peuter te reanimeren bleven echter zonder resultaat.

Tweede incident

Het is al de tweede keer in korte tijd dat er een incident plaatsheeft in het zwembad van Huttopia in Herkenbosch. Op 30 juli kwam ook al een kind in de problemen. In het ziekenhuis bleek dat kind geen letsel te hebben opgelopen.