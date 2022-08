Kattenliefhebbers, opgelet: je kat moet misschien niet van je weten

Tijdens de eerste fase van het onderzoek vorig jaar wilde Lauren Finka, kattenwelzijns- en gedragswetenschapper verbonden aan de Nottingham Trent University, uitzoeken hoe we het best omgaan met onze miauwende huisdieren. Daaruit bleek dat de beestjes graag zelf beslissen wanneer ze geaaid worden en niet graag opgepakt worden. Over het algemeen willen ze minder menselijke aanrakingen, maar als ze zich dan toch aanbieden voor een streeltje willen ze dat het liefst tussen de oren, op hun wangen en onder de kin. Strelen over de buik en de staart vinden ze minder fijn.

Oké, duidelijk in theorie. In de praktijk hebben kattenliefhebbers het iets moeilijker, zo bewijst de vervolgstudie waarvoor Finka 199 mensen rekruteerde. Ze vroeg hen om iets meer te vertellen over hun persoonlijkheid en een vragenlijst in te vullen omtrent hun ervaringen met katten. De proefpersonen werden vervolgens uitgenodigd in een laboratorium, waar ze gefilmd werden terwijl ze vijf minuten contact hadden met drie volwassen katten.

De deelnemers kregen de opdracht om rustig het hok van de katten binnen te gaan en in de hoek bij de ingang te blijven zitten. Ze werden aangemoedigd om met de kat om te gaan zoals ze dat normaal zouden doen, met uitzondering van het oppakken, opdat de dieren menselijke interacties konden vermijden als ze dat wilden.

Wat blijkt? Deelnemers die zichzelf zien als ervaren kattenliefhebbers waren meer geneigd om de richtlijnen aan hun laars te lappen dan anderen. Ze aaiden de katten meer op hun geprefereerde plekjes, maar ook op plaatsen die ze niet leuk vinden. De onderzoekers laten weten dat katten mogelijk echt dol zijn op alle extra aandacht die ze krijgen, maar dat het helaas veel waarschijnlijker is dat cat people verblind worden door de genegenheid die ze voelen voor hun harige vrienden.