Hannes Van Duysen opnieuw wereldkampioen boulder bij de jeugd

Na een aarzelende start plaatste de 17-jarige Van Duysen zich als elfde voor de halve finales. Daarin vond hij zijn beste vorm en eindigde hij als hoogste gerangschikte. In die finale was hij een maatje te sterk door als enige drie van de vier boulderproblemen op te lossen.

“Het is crazy”, zei Van Duysen. “Ik voel me zo opgelucht omdat ik in het begin een beetje druk voelde. Na de eerste route voelde ik me echter goed en het draaide heel goed.”

Bij de U16 eindigde de 15-jarige Corentin Laporte op een achtste plek op 44 deelenemers, waarmee hij net naast de finale greep. Bij de U20 Dames moest de 19-jarige Lucie Watillon vrede nemen met een 23ste plek.

Alle atleten komen later deze week nog in actie in de Lead.