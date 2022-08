Kim Clijsters nieuwe erevoorzitster van International Tennis Hall of Fame

Kim Clijsters is de nieuwe erevoorzitster van de International Tennis Hall of Fame. Die ambassadeursrol neemt ze over van Stan Smith, zo maakte de organisatie donderdag bekend.

De 39-jarige Clijsters is de eerste vrouw en tevens de eerste Europeaan die als erevoorzitster aan de slag mag bij de ITHF. “Ik ben in de wolken met deze nieuwe uitdaging en kans om mezelf ten dienste te stellen van de sport”, klinkt het in een eerste reactie. “De International Tennis Hall of Fame verricht belangrijk en inspirerend werk. Ik ben altijd op zoek naar manieren om actief te blijven in de tenniswereld. Ik zal er alles aan doen om de organisatie te helpen groeien en wil de tennisfans over de hele wereld met elkaar in contact brengen door middel van de geschiedenis van onze sport.”

Clijsters zette in april dit jaar definitief een punt achter haar comeback. Clijsters kondigde in september 2019 een nieuwe comeback aan, maar die kwam - door enkele blessures en de coronapandemie - nooit echt van de grond.

De Limburgse verbaasde in september 2019 de gehele tenniswereld door volstrekt onverwacht een tweede tenniscomeback aan te kondigen, naar eigen zeggen omdat ze het gevoel miste om profspeelster te zijn. Haar officiële rentree maakte ze in Dubai in februari 2020, waar ze meteen verloor van de Spaanse Garbiñe Muguruza. Nadien zou ze het dat jaar ook nog proberen in Monterrey en de US Open, maar telkens was de eerste wedstrijd het eindstation. Vorig jaar speelde ze nog twee toernooien: Chicago en Indian Wells, waar ze ook telkens verloor. Haar laatste wedstrijd was in oktober vorig jaar op Indian Wells tegen de Tsjechische Katerina Siniakova.

De voormalige nummer een van de wereld won in totaal 41 WTA-titels, waaronder vier grandslams (US Open 2005, 2009 en 2010, Australian Open 2011) en drie keer de Masters. Twintig weken stond ze bovenaan de WTA-ranking. In mei 2007 - Clijsters is dan nog net geen 24 - zei ze de tennissport een eerste keer vaarwel op de Diamond Games in Antwerpen. Ze trouwde met basketter Brian Lynch en in februari 2008 werd met Jada haar eerste kindje geboren. Clijsters maakte in 2009 na twee jaar een eerste comeback en die bleek een schot in de roos. Ze won nog drie van haar vier grandslamtitels. Eind 2012 zegde ze het circuit opnieuw vaarwel. Vijf jaar later werd ze in de Hall of Fame opgenomen.

