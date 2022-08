Ondanks hardnekkige geruchten over transfer: Borussia Dortmund kreeg nog geen bod voor Thomas Meunier

Ondanks aanhoudende geruchten over een transfer heeft Borussia Dortmund nog geen bod ontvangen voor Thomas Meunier. Dat bevestigt sportief directeur Sebastian Kehl. “Het is niet ons plan om Meunier te laten gaan”, benadrukt hij donderdag.

FC Barcelona en Manchester United zijn naar verluidt geïnteresseerd in de 30-jarige Rode Duivel, die tot 2024 onder contract staat bij de Duitse club. Meunier ontkende zelf al berichten over een nakende transfer, maar de geruchtenmolen zwengelde aan toen hij tijdens de vorige wedstrijd van Dortmund op de bank zat. Coach Edin Terzic ontkent echter dat er een geschil is tussen hem en de rechtsachter.

Kehl wil Meunier dus niet laten gaan, maar de verkoop van Manuel Akanji en Nico Schulz wil hij wel graag voor 1 september finaliseren. Beide spelers hebben niet langer een rol in de plannen van coach Terzic, maar hebben nog geen nieuwe club gevonden. Er zit ook weinig schot in de onderhandelingen met Youssoufa Moukoko over de verlenging van zijn contract, dat tot 2023 loopt, bevestigt Kehl.