Deze jurk staat werkelijk iedereen volgens TikTok. Maar is dat ook zo?

Elke zomer kent een eigen modehit. Dat is ook dit jaar niet anders. En de afgelopen zomer wilde de modeminnende Tiktokker maar één stuk: de zwarte lounge-jurk van Skims, het figuurcorrigerende merk van Kim Kardashian. Het succes van het eenvoudige kledingstuk met verstelbare spaghettibandjes is volgens de fans makkelijk te verklaren: het kost ‘maar’ 88 euro en past werkelijk iedereen.

Het speciale effect zit hem volgens de trotse eigenaars van het ontwerp in de stretchy stof. “We moeten even praten, Kim. Wat voeg je toe aan de stof?”, richt een fan zich in een TikTok-filmpje tot Kardashian. Iemand anders die verknocht is aan haar exemplaar laat vooral de beelden voor zich spreken, terwijl ze de jurk showt als een volleerd model. “Al wat ik kan zeggen: ga jezelf eentje halen.” (Lees verder onder het filmpje)

Klinkt veelbelovend, maar kan één jurk echt de beste keuze zijn voor vrouwen met uiteenlopende lichaamsvormen? “Neen”, zegt styliste Linda Van Waesberge resoluut als we haar bellen en een filmpje van het ontwerp tonen. “Het is een jurk die heel bloot is. Ik bedoel niet dat we met ons allen preuts moeten worden, maar wel dat je echt alles ziet. Waarom zou je jezelf die stress aandoen?Letterlijk. Bovendien zit er wellicht zoveel rekbaar materiaal in dat de jurk snel uitgerekt zal zijn zoals een overdragen nylonkous.”

De styliste voegt eraan toe dat je dit model overal vindt, al honderd jaar lang. “Het is een flauwe kopie van de strakke body con-jurken waarmee Victoria Beckham debuteerde en waarvan de Franse Hervé Léger zijn handelsmerk heeft gemaakt. Die zijn gemaakt van erg hoogwaardige materialen en zullen wel meerdere mensen goed staan.”

Wil je het er toch op wagen en zien of dé jurk van het moment jou goed staat? Voor 88 euro bestel je hem op de website van Skims. Omdat ie zo populair is, zijn heel wat kleuren wel al uitverkocht.