Jong Genk-coach Hans Somers verwacht pittige Limburgse derby tegen Lommel SK

Hans Somers: “Lommel SK heeft een technisch goede ploeg, bestaande uit jonge talenten aangevuld met enkele ervaren spelers. Een van die jonge talenten speelde bij MTK Budapest (Vancsa, nvdr.) en zijn we vorig jaar al in de Youth League tegengekomen. Geloof me, er is bij Lommel voldoende kwaliteit aanwezig. We zullen scherp voor de dag moeten komen.”

Dominant voetbal

Jong Genk haalde in zijn voorbije twee wedstrijden drie op zes. “We hebben het dus net niet goed genoeg gedaan. De nederlaag tegen Deinze is niet blijven hangen. We hadden problemen met de stilstaande fases. Daar hebben we deze week oplossingsgericht aan gewerkt. De goede dingen willen we blijven herhalen. Zo willen we dominant blijven voetballen. Buiten de eerste twintig minuten tegen Lierse, is ons dat goed gelukt.”

Krukken

Jong Genk kwam niet ongeschonden uit de eerste twee wedstrijden. “Jay-Dee Geusens had deze week wat lichte kwaaltjes, maar hij is fit en zal er vrijdagavond bij zijn. Amine Et Taïbi is voor lange tijd geblesseerd. Hij heeft geen breuken opgelopen, maar de ligamenten aan de enkel zijn wel geraakt. Donderdagmiddag bezocht hij zijn teamgenoten op training. Hij had een gips rond de voet en liep bewust op krukken. Hij wilde niet in een rolstoel geduwd worden. Zijn aanwezigheid getuigt dat de groep goed aan elkaar hangt. We zullen Amine een lange tijd moeten missen, maar ik hoop hem dit seizoen nog te zien spelen. En dat is een goede hoop.”

De selectie: Leysen, De Boeck, Chambaere, Martens, Dierckx, Al Mazyani, Rommens, De Grand, Swerts, Van de Perre, Claes, Bangoura, Arabaci, Godts, Diawara, Cutillas Carpe, Carstensen, Geusens, John.