Geen medailles of finaleplaatsen voor Belgen op WK baanwielrennen junioren

In het Israëlische Tel Aviv gaan momenteel de wereldkampioenschappen baanwielrennen voor junioren door. In het ochtendprogramma konden onze landgenoten donderdag geen medailles winnen, noch een plaats in een finale veroveren.

Op het scratchonderdeel in de omniumwedstijd is onze landgenote Helene Hesters als elfde geëindigd. De winst ging naar de Poolse Maja Tracka. Zilver en brons gingen respectievelijk naar de Franse Aurore Pernollet en de Britse Grace Lister. Later in het ochtendprogramma verscheen Hesters ook nog aan de start van het tweede onderdeel in het omnium. In de temporace eindigde ze uiteindelijk als achtste.

Op het sprintonderdeel kon Runar De Schrijver zich plaatsen voor de achtste finales. Daarin moest hij het opnemen tegen de Japanner Minato Nakaishi. Onze landgenoot kon zich daarin niet kwalificeren voor de halve finales en werd dus uitgeschakeld. Eerder op de dag wist Tjorven Mertens zich niet te plaatsen voor de volgende ronde. Hij bleef in de zestiende finales steken tegen de Colombiaan Francisco Camacho.

Op de individuele achtervolging eindigde Milan Van Den Haute als zevende na de kwalificaties. Daarmee mag onze landgenoot niet door naar de volgende ronde. Voor deze discipline wordt na de kwalificatieronde enkel nog een race om het brons en een race om het goud verreden. Die wedstrijden staan donderdagavond op het programma.